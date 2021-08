Un Mondo di Storie: Colombia.

Proseguono gli appuntamenti della nona stagione del ciclo “Un Mondo di Storie”, l'iniziativa ideata dalla Biblioteca del Mondo ACCRI e dalla Biblioteca Quarantotti Gambini, assieme a Nati per Leggere. Martedì 24 agosto, alle 16.30, al Giardino San Michele, in collaborazione con l'associazione Andandes è in programma un viaggio in Colombia. L'incontro, destinato a bambini (dai 5 anni), ragazzi e adulti, prevede la condivisione di una leggenda, accompagnata dall'esposizione di oggetti artigianali, e di una poesia, lette in spagnolo da madrelingua colombiana con traduzione simultanea, nonché musiche e giochi.

La partecipazione è gratuita e, nel rispetto dei protocolli anti Covid19, la prenotazione è obbligatoria (mail a biblio@accri.it ). In caso di accompagnamento di minori, si dovranno indicare oltre al proprio anche il loro nome ed età. Si raccomanda di prenotare per tempo e di avvisare in caso di impedimento per permettere l’accesso alle persone in lista d’attesa. In caso di maltempo agli iscritti verrà inviato il link per partecipare all'incontro on-line.

La nona edizione di Un Mondo di Storie vede la collaborazione di Nati per Leggere Trieste - all'interno del progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18 - Biblioteca del Mondo ACCRI e Bibliotequa dell'Associazione Senza Confini / Brez Meja ODV - entrambe facenti parte della Biblioteca Diffusa - e Libreria LibRIbelli, nonché il sostegno dell'Ufficio regionale del Garante dei Diritti della Persona, della Microarea di Montebello e della Biblioteca comunale Quarantotti Gambini. Le letture in varie lingue sono curate da madrelingua mentre quelle delle relative traduzioni in italiano dalle volontarie di Nati per Leggere Trieste.

Anche quest'anno gli ultimi due appuntamenti della stagione saranno dedicati alla Cultura ebraica - martedì 31 agosto alle 16.30 al Museo “Carlo e Vera Wagner”, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste - e alle lingue europee - martedì 21 settembre, ore 16.30 alla Biblioteca Quarantotti Gambini, in collaborazione con l'Europedirect del Comune di Trieste.

Info e prenotazioni: Biblioteca del Mondo ACCRI, via Rossetti 78, tel. 040307899 - biblio@accri.it

