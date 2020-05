Ultimo weekend di Favole al telefono

In questo ultimo weekend di maggio si conclude l'iniziativa “Favole al telefono” che in questo trimestre, segnato dall'emergenza Covid19, ha riscosso tanto successo.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al numero 349 3256747, indicando: nome ed età bambino/a per cui si richiede la lettura; nome del genitore o altro adulto di riferimento che prenota; città da cui proviene la richiesta; preferenza di data e orario.

Ogni famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 maggio, tra le ore 10 e le 12 e tra le 18 e le 20.

L’iniziativa Favole al Telefono ha preso avvio, all'indomani del lockdown, grazie al progetto della Regione Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18, con il coordinamento dalla onlus Damatrà. Dopo le prime tre settimane di attività, è stato Nati per Leggere Friuli Venezia Giulia a raccogliere il testimone e a proseguire le letture durante i mesi di aprile e maggio. Migliaia di famiglie si sono prenotate da tutta Italia e anche dall’estero, e i volontari hanno potuto entrare in punta di piedi nelle case attraverso la linea telefonica, per condividere l'esperienza della lettura di relazione, chiacchierando, emozionando ed emozionandosi. Un modo di fare promozione della lettura in un momento difficile in cui le storie hanno permesso di restare #distantimauniti.

