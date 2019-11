Domani, venerdì’ 29 novembre, alle ore 11.00, al Civico Museo d’Arte Orientale di via San Sebastiano 1- Palazzetto Leo, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo ““TRIESTINI D’OLTREMARE - FRAMMENTI DI UNA STORIA”, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il contributo del Comune di Trieste, in scena dal 5 al 20 dicembre negli spazi del Magazzino 26, in Porto Vecchio.

Interverranno l’assessore comunale alla Cultura ed Eventi Giorgio Rossi e il direttore del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, Franco Però.



