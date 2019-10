Giovedì 17 ottobre, alle ore 11.00, nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Trieste Photo Days”, il festival internazionale di fotografia urbana che si terrà in un circuito di sedi espositive del capoluogo giuliano dal 22 ottobre al 10 novembre 2019. Il festival è promosso dall’Associazione culturale dotArt in collaborazione con il Servizio Musei e Biblioteche e il Servizio Promozione Turistica, Eventi culturali e sportivi comunale, il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, la main partnership di Install.pro e Unicusano Trieste e la direzione artistica di Angelo Cucchetto.

Interverranno l’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, la direttrice del Servizio Musei e Biblioteche Laura Carlini Fanfogna, la responsabile della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte Claudia Colecchia, il presidente di dotArt Stefano Ambroset con il vicepresidente Roberto Fermo.

Comts/RF