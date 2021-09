Trieste next 2021, il festival della ricerca scientifica - “take care. La scienza per il benessere sostenibile”:

Martedì 14 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Luttazzi del Magazzino 26, in Porto Vecchio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 di “TRIESTE NEXT, IL FESTIVAL DELLA RICERCA SCIENTIFICA - “TAKE CARE. LA SCIENZA PER IL BENESSERE SOSTENIBILE”.

Comts/RF