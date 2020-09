Martedì 15 settembre, alle ore 11.00, al Museo Revoltella, si terrà la conferenza stampa di presentazione di TRIESTE NEXT 2020, il festival della ricerca scientifica di Trieste, giunto quest’anno alla nona edizione e dal titolo “Science for the Planet: 100 proposte per la vita che verrà”.

L’edizione 2020 del festival è organizzata dal Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), e Immaginario Scientifico. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è ente co-promotore. Trieste Next 2020 gode della collaborazione della Commissione Europea e di Confindustria Alto Adriatico. Content partner dell’edizione 2020 sono Fondazione AIRC per la lotta contro il cancro ed Egea. Main partner del festival è Intesa Sanpaolo. Il festival è un progetto di Trieste Città della Conoscenza.

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, si confronteranno - dal vivo e in presenza a Trieste - i grandi nomi della scienza, dell'impresa innovativa e delle istituzioni, per discutere in maniera multidisciplinare in che modo scienza e tecnologia aiuteranno ad affrontare i cambiamenti globali che si stanno affrontando.

Un'edizione che nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sarà dal vivo e in presenza. A integrare gli eventi che si svolgeranno negli spazi tradizionali del festival, la possibilità di seguire tutti gli appuntamenti della manifestazione anche in streaming. Novità di quest’anno infatti sarà la “versione digitale” del festival: un vero palinsesto online multipiattaforma che unirà attraverso una conduzione giornalistica da studio gli appuntamenti e i relatori e li seguirà per l’intero corso di ogni giornata. Come ogni anno, la partecipazione del pubblico è completamente gratuita.

Alla conferenza stampa sono previsti gli interventi di: Assessore all’educazione, università e ricerca, decentramento del Comune di Trieste; Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Filiberto Zovico, fondatore di ItalyPost; Antonio Maconi, direttore di Trieste Next; Serena Mizzan, direttore dell’Immaginario Scientifico; Paola Del Negro, direttore generale OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige Intesa Sanpaolo; Massimo Gaudina, direttore della Commissione Europea - Rappresentanza di Milano, in collegamento; Giannino Del Sal, rappresentante Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro; un rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e un rappresentante della Fondazione CRTrieste.

Nota bene: a causa delle misure anti-Covid, è previsto un limite molto ristretto di partecipanti. Per questo motivo ti chiediamo cortesemente di confermare o meno la tua presenza CLICCANDO QUI e compilando il modulo online. Raggiunto il numero massimo consentito, non sarà possibile garantire l'accesso.

