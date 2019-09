Trieste Next 2019: venerdì 27 settembre, alle ore 10.00, in Piazza dell’Unità d’Italia, la cerimonia di apertura del Festival della Ricerca Scientifica

Venerdì 27 settembre, alle ore 10.00, in Piazza dell’Unità d’Italia, si terrà l’inaugurazione di TRIESTE NEXT 2019, IL Festival della Ricerca Scientifica. Interverranno Roberto Dipiazza, sindaco del Comune di Trieste, Angela Brandi, assessore all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste, Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università di Trieste, Antonio Maconi, direttore di Trieste Next, Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park, Stefano Ruffo, direttore della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Serena Mizzan, direttore dell’Immaginario Scientifico, Maria Cristina Pedicchio, presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



