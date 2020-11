Settimana nazionale nati per leggere 2020 e festival diritti e storti

Il Progetto locale Nati per Leggere, in collaborazione con varie realtà pubbliche e private del territorio, partecipa alla Settimana Nazionale Nati per Leggere e al Festival Diritti e Storti con appuntamenti al telefono, online e in presenza.

La Settimana Nazionale Nati per Leggere, che da molti anni riunisce tutta la comunità italiana che si riconosce nel Programma (operatori, volontari e famiglie) per affermare il diritto alle storie, quale opportunità di sviluppo e strumento di contrasto e prevenzione della povertà educativa, non si ferma neppure in quest'anno segnato dall'emergenza sanitaria, sperimentando nuove modalità e, laddove possibile, proponendo i tradizionali incontri #abassavoce.

Gli appuntamenti NpL triestini partecipano alla seconda edizione del Festival Diritti e Storti, nato lo scorso anno per celebrare il trentennale della Convenzione per i diritti del bambino, e che prosegue anche nel 2020 proponendo un mese di eventi (incontri, convegni, laboratori) sulla pagina https://www.facebook.com/DirittieStorti

FAVOLE AL TELEFONO

Questa è l'iniziativa scelta dal Coordinamento NpL del Friuli Venezia Giulia, per rappresentare la nostra regione nella Settimana Nazionale Nati per Leggere e riprende quella ideata e coordinata lo scorso marzo da Damatrà, nell'ambito del progetto regionale LeggiAMO 0-18, e proseguita dai volontari NpL in aprile e maggio, durante il lockdown di primavera. L'iniziativa proseguirà fino al 19 dicembre.

Le modalità di partecipazione variano da provincia a provincia e nel nostro caso sono le seguenti: prenotazione con messaggio Whatsapp o SMS al 349 3256747 per ricevere il proprio racconto nelle giornate di venerdì dalle 18 alle 20 e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.

La Sezione Ragazzi della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi partecipa all'iniziativa proponendo letture in sloveno ai bambini di tutta la regione. In questo caso la prenotazione va fatta via mail a mladinskioddelek@knjiznica.it . Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.30.

Nel messaggio o mail di prenotazione vanno indicati nome ed età del/la bambino/a per cui si richiede la lettura, nome del genitore o altro adulto di riferimento che prenota, città da cui proviene la richiesta e preferenza di data e orario.

INCONTRIAMOCI #ABASSAVOCE AL VILLAGGIO PER CRESCERE

Il 18 novembre alle 16.30 al Villaggio per Crescere di San Giacomo (via Ponzanino 16/b), si terrà, come ogni mercoledì, l'appuntamento settimanale di promozione della lettura per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L'incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e pertanto è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al numero 3389328424 indicando le generalità del bambino e dell’adulto accompagnatore.

Un Villaggio per Crescere è un progetto nazionale promosso dal Centro per la Salute del Bambino, finalizzato al sostegno dello sviluppo dei bambini e al rafforzamento della relazione con gli adulti. A Trieste è finanziato da Fondazione Generali The Human Safety Net.

INCONTRIAMOCI #ABASSAVOCE AL MINI MU

Il 20 novembre alle 16.30 al Mini Mu Museo dei Bambini (Parco di San Giovanni, via Weiss 15), si terrà l'appuntamento settimanale di promozione della lettura per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L'incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e pertanto è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al numero 3493256747 indicando le generalità del bambino e dell’adulto accompagnatore.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella sala che ospita l'incontro sarà allestita la Mostra collettiva 0-18 “Segni… diritti e storti: per esplorare, per capire, per creare” che, viste le attuali disposizioni, sarà visitabile fino al 18 dicembre esclusivamente online sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/museodeibambini I partecipanti all'incontro NpL avranno invece l'opportunità di visitarla dal vivo e di partecipare al laboratorio “giocare con l'arte”.

BUON COMPLEANNO PUNTO LETTURA NpL “IL NUOVO GUSCIO”

Il Punto Lettura NpL “Il Nuovo Guscio” è stato inaugurato il 21 novembre 2014 in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere e tutti i compleanni sono stati celebrati con una festa della lettura. A causa delle limitazioni imposte dai protocolli anti Covid19 alle strutture educative quest'anno i festeggiamenti non potranno essere in presenza, ma si svolgeranno lunedì 23 novembre sulla piattaforma GoToMeeting dalle 17.30 alle 18.30. Per partecipare all'evento, gratuito e aperto a tutti, è necessario inviare una richiesta d'iscrizione a ilguscio@consorziolarca.it Agli iscritti verrà inviato il link per accedere all'incontro.

Per informazioni sulle iniziative di Nati per Leggere Trieste:

mob. 349 3256747 (con messaggio Whatsapp o SMS)

http://natiperleggere.comune.trieste.it/

https://www.facebook.com/NpLFVG/

https://www.facebook.com/groups/480777832616752

COMTS