Sono stati presentati oggi a Palazzo Gopcevich numerosi interventi già conclusi o in corso di realizzazione in diverse zone della città nel 2020 per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e per l’efficientamento energetico, tutti al fine di di aumentare la sicurezza stradale e di ridurre l’inquinamento, le spese dei consumi”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi con il direttore del Servizio Andrea De Walderstein e Diego Radin di Hera Luce.

“Il tema dell’illuminazione pubblica sta a cuore all’Amministrazione comunale che anche nel 2020 ha già effettuato diversi interventi, altri sono in corso, in centro e nelle zone periferiche della città secondo il Programma delle Opere Pubbliche. Ad oggi – ha spiegato l’assessore Lodi – tra riqualificazioni e integrazioni dell’illuminazione sono stati realizzati oltre 810 punti luce, prevalentemente a Led, e a breve sono previste oltre 460 installazioni, con un risparmio energetico del 50% rispetto a quelle sostituite. Interventi che sono stati affidati dal Comune di Trieste al gestore dell’illuminazione pubblica, Hera Luce. A fine anno – ha proseguito - saranno quasi 1300 i corpi illuminanti riqualificati con tecnologia a led in tutto il territorio comunale grazie a investimenti dell’Amministrazione comunale di oltre 4 milioni di euro: da via Giulia a piazza della Libertà, dal Porto Vecchio a Barcola, da San Vito a Vile XX Settembre, da Villa Revoltella a Opicina. Tutti interventi concordati con Hera Luce in base alle richieste dei cittadini attraverso le Circoscrizioni, già eseguiti o che saranno completati entro l’anno e volti alla sicurezza. Il progetto di riqualificazione ha consentito il potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone in cui risultava scarsa o assente. Inoltre, sempre entro fine anno saranno effettuati interventi per ulteriori 460 punti luce, sia da sostituire che da integrare”.

“Con il risparmio del 50% dei consumi energetici diminuiranno anche le emissioni di CO2, in quanto la tecnologia a led è in grado di ottimizzare i consumi energetici e di ridurre l’inquinamento luminoso garantendo al contempo la qualità dell’illuminazione che di anno in anno, grazie ai progressi tecnologici in questo campo, e all’attenzione dell’Amministrazione assieme a Hera Luce, migliora costantemente – ha sottolineato Radin -. “Tutti i punti luce sono realizzati con un’alta percentuale di materiali riciclabili che permetteranno così il recupero della maggior parte delle materie prime al termine della vita utile degli impianti – ha aggiunto - migliorando l’impatto ambientale con l’interramento delle reti quando possibile, e riducendo la possibilità di guasti grazie all’uniformità degli impianti, anche dal punto di vista dell’arredo urbano”.

E’ stata poi rilevata la possibilità di telefonare al numero verde di Hera Luce per segnalare guasti (riportando possibilmente il numero di codice indicato sul palo della luce) abbreviando così la tempistica degli eventuali interventi di riparazione.

Comts/RF

LAVORI GIA’ COMPLETATI: da inizio anno, grazie a un investimento di oltre 2,3 milioni di euro, Hera Luce ha effettuato sostituzioni in tutta la città per oltre 810 punti luce, incluse nuove lanterne semaforiche, come quelle posizionate in piazza Liberta e la riqualificazione, o creazione, dei quadri elettrici, come nel caso del Porto Vecchio.

Nel dettaglio, ad oggi sono stati installati:

Zona p. luce Barcola 92 Lungomare Grignano 39 parcheggio villa Revoltella 6 piazza Liberta 248 piazzale Monte Re (illuminazione Madonnina) 2 Porto Vecchio 111 Scalinata Ciamician 2 strada del Friuli (semafori) 2 via Carsia (e limitrofe) 4 via Giulia 23 via Marchesetti 14 via Pigafetta (e limitrofe) 16 via San Mauro (percorso ciclopedonale) 5 via Vitulli (e limitrofe) 3 viale D'Annunzio (e limitrofe) 140 viale Ippodromo (e limitrofe) 69 viale Miramare (percorso ciclopedonale) 37 Totale 813

LAVORI IN CORSO O IN PARTENZA ENTRO IL 2020: Hera Luce sta completando in queste settimane i lavori di riqualificazione su ulteriori 175 punti luce in via Toffani, in corso Cavour sul palazzo Urban e nel quartiere di Servola, grazie a oltre 270 mila euro di investimenti. Entro la fine del 2020, o comunque nel primo trimestre 2021 con un investimento di ulteriori 1,4 milioni di euro, Hera Luce, in accordo con l’amministrazione Comunale interverrà su più di 280 punti luce in tutta la città. Nel dettaglio gli interventi in completamento entro il 2020 saranno: