Ricevuti in municipio i rappresentanti sindacali della Flextronics

Il sindaco Roberto Dipiazza, assieme al presidente del Consiglio comunale Francesco Panteca e ai capigruppo del Consiglio comunale di Trieste, hanno incontrato oggi (venerdì 14 maggio) nel salotto azzurro del municipio i rappresentanti sindacali dei lavoratori della Flextronics di Trieste sui quali, come noto, pesa una crisi dovuta ad un minor carico di lavoro ed al rischio della delocalizzazione in Romania.

Nel corso dell’incontro, in un clima pacato e collaborativo, è stata espressa unanime solidarietà dalle forze politiche presenti. E’ stato ribadito l'impegno di tutti, sindaco Dipiazza in primis, a coinvolgere la Regione Friuli-Venezia Giulia attraverso il presidente Massimiliano Fedriga, in modo da condividere un percorso comune che metta in campo tutte le azioni possibili per mantenere l'attività in ambito locale.

L'appoggio ai lavoratori troverà concretezza in un documento che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale di Trieste, per dare così il pieno sostegno alle istituzioni nell'interlocuzione con la proprietà.

