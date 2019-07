Venerdì 26 luglio 2019 alle ore 21.00 al GIARDINO PUBBLICO “MUZIO DE TOMMASINI” di via Giulia (piazzale Ave Ninchi – sede del Cinema Estivo) L’ARMONIA presenta il quinto appuntamento di “r…Estate IN ARMONIA 2019 - Teatro al Giardino Pubblico” commedie in dialetto triestino: la Compagnia QUEI DE SCALA SANTA (F.I.T.A.) metterà in scena TUTTE PER UNA, UNO PER TUTTE testo e regia di Sabrina Gregori.

Sei amiche “diversamente giovani” e un funerale. Comincia così l'avventura de queste signore, rimaste tutte ormai da sole, che decidono di unire le proprie forze andando a vivere insieme in una grande casa. Stop alla solitudine e via all'allegria e alla solidarietà tutta al femminile! Ma come avviene in ogni convivenza, vi sono anche i punti dolenti... Difficoltà superabili o insormontabili? Forse la soluzione esiste, e si chiama... Lo vedremo. E con noi lo vedrà anche una presenza, che tutto si era immaginata, tranne che quella villa si trasformi in una strana comunità.

Gli interpreti di TUTTE PER UNA, UNO PER TUTTE sono: Marinella Piccoli, Tea Kosuta, Adriana Ravalico, Eva Stanich, Donatella Dapelo, Paola Ravalico, Walter Lonzar, Giuliano Zobeni, Maria Teresa Celani. Scene di Erika Imbibo, regia di Sabrina Gregori.

Ingresso unico al prezzo popolare di € 5,00. Prevendita biglietti al Ticket Point di Corso Italia 6/c a Trieste con € 0,50 di maggiorazione.

“r…Estate IN ARMONIA 2019 - Teatro al Giardino Pubblico” si svolge con la coorganizzazione del Comune di Trieste. Evento è inserito nel Progetto L’ARMONIA teatro amatoriale (F.I.T.A.–U.I.L.T. FVG /Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).