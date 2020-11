Presentazione Gestore Urban Center

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

Bio4Dreams di Milano - capofila del raggruppamento,

RnBGate di Trieste,

Biovalley Investments di Trieste

Polo Tecnologico di Pordenone

è risultato il vincitore del bando europeo, lanciato il 3 luglio 2020 con procedura aperta, per il servizio di animazione e gestione della sede dell'Urban Center delle imprese di Corso Cavour 2/2 (Azione 4.2 – 4.2.a) e sviluppo e realizzazione di interventi di tipo immateriale e, in particolare, di numero 3 applicazioni ICT ( Azione 4.1) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “POR FESR 2014-2020” della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’Assessore Lorenzo Giorgi ha evidenziato come questo momento costituisca ufficialmente l’avvio dell’operatività dell’Urban Center delle imprese di Trieste, tassello più importante di un progetto molto articolato, del valore di circa 4,5 milioni di euro, che si pone come snodo fondamentale di un percorso pluridecennale che ha interessato la città di Trieste quale Hub nazionale ed internazionale della scienza indirizzando in maniera sempre più decisa il futuro della vocazione produttiva del territorio verso i settori industriali più innovativi - deputati a sostituirsi all’industria tradizionale - e capaci di attrarre risorse finanziarie per gli investimenti e l’occupazione qualificata.

Il progetto si focalizza sulla valorizzazione di un edificio sito in centro città – collocato all’ingresso di Porto Vecchio e quindi al centro di spazi oggetto di rigenerazione urbana e adiacente ai poli del trasporto multimodale - suddiviso in 3 piani, dove trovano sede un FabLab dimostrativo - complementare a quello attualmente operativo in ICTP - uno spazio per i cittadini e gli enti scientifici locali - quale luogo di incontro, scambio, confronto - e uno spazio dedicato a ospitare uffici di imprese, il tutto in un ambiente accogliente, aperto e arioso, allestito secondo i più moderni approcci e dotato di attrezzature tecnologiche avanzate.

Si tratta di un Urban Center delle imprese innovativo primariamente dedicato ai settori BioHighTech (inteso quale biotecnologico, biomedicale e bioinformatico coerentemente con l’area “Smart Health” della Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e HighTech, che non si configura solo come uno spazio di incubazione di imprese ma come luogo di partecipazione e incontro attraverso la messa a disposizione e la fruizione di spazi “aperti” che stimolino la conoscenza, il dialogo, lo scambio e la contaminazione dei saperi. Un luogo nel quale la commistione dei diversi soggetti, quali imprese e persone fisiche, e l’intersezione con il mondo della ricerca e dell’arte e della cultura favoriscano e stimolino le possibilità di incontro e lo scambio di conoscenze, opportunità e know-how in maniera innovativa e diretta.

L’Assessore Serena Tonel ha illustrato come il progetto complessivo dei fondi POR-FESR includa anche il lancio di una linea di finanziamento rivolta alle imprese del settore Smart Health e HighTech della città per un totale di 2 milioni di Euro che verrà lanciato a breve e che costituirà un ulteriore avanzamento della politica di sviluppo di Trieste che, coerentemente a quanto sta accadendo in tutta Europa, vede le città sempre più come motori di produzione e di indirizzo strategico dell'attività economica.

I soggetti appartenenti al RTI aggiudicatario della gara per la gestione dell’Urban Center si configurano come un Hub pubblico-privato dedicato all’innovazione, aperto alla cittadinanza e focalizzato sullo sviluppo e sul potenziamento delle attività imprenditoriali nei settori BioHighTech e HighTech e hanno esperienze e konw-how che si complementano perfettamente per garantire il successo dell'iniziativa