Presentata “la corsa dei castelli”, il 17 ottobre a Trieste si corre da Miramare a San Giusto

Poco più di un mese alla 5^ edizione della “Corsa dei Castelli”, competizione podistica Fidal in programma domenica 17 ottobre con start alle ore 10. Evento organizzato da ASD Promorun Trieste, in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia, che tocca i punti d’interesse più belli del capoluogo giuliano.

Da castello a castello, distanza esatta di 10km, una sfida da vincere, con un occhio al cronometro, ma con lo sguardo alto anche verso l’orizzonte del mare Adriatico, sempre sulla destra, a regalare una cornice magica.

La CORSA DEI CASTELLI, quinta edizione, si svolgerà il prossimo 17 ottobre, organizzata da ASD Promorun in collaborazione con l’ex atleta azzurro Michele Gamba. La manifestazione si è svolta anche lo scorso anno grazie ad uno spiraglio di allentamento delle misure di restrizione legate alla pandemia. Tradizionalmente, sulla linea di partenza ci sono sempre stati atleti di grandissimo rilievo, spicca il nome del keniano Ezekiel Kemboi, che nei 3000 siepi si è laureato campione olimpico vincendo la medaglia d’oro nel 2004 e nel 2012 e oro a quattro edizioni consecutive dei Campionati del Mondo. dal 2009 al 2015. Kemboi ha scritto il primo capitolo della storia della Corsa dei Castelli vincendo la prima edizione in 30’33”. L’altra stella che brilla nel firmamento di questa manifestazione è quella dell’etiope Hagos Gebrhiwet, nei 5000m argento e bronzo ai Campionati del Mondo 2013 e 2015 oltre che bronzo alle Olimpiadi di Rio del 2016. Di recente, Gebrhiwet ha siglato il tempo di 12’49”02 nei 5000m al Golden Gala di Firenze. Suo il primato del percorso della Corsa dei Castelli con uno straordinario 29’49” fatto segnare all’ultima edizione e che sgretola di 10” il precedente primato appartenente a Sammy Kipnetich. A fare gli onori di casa, gli azzurri Yassin Bouih, Yassine Rachik e Joyce Mattagliano che, nonostante le difficoltà del percorso nella fase finale della gara, hanno fatto registrare tempi di alto livello.

La gara è inserita in calendario nazionale FIDAL e si sviluppa su un percorso omologato costituito da un giro unico. Partenza dall’affascinante Castello di Miramare in direzione del vecchio Porto, il percorso è liscio e filante fino all’affacciarsi sulla superba Piazza Unità dalla quale i podisti si addentrano nella città. Proprio da qui il percorso si fa duro, i runner affrontano la Salita del Monte detta “Il Muro” in cima alla quale li accoglierà il Castello di San Giusto, punto di arrivo della manifestazione.

Tre le manifestazioni a cui sarà possibile partecipare il prossimo 17 ottobre oltre alla 10k competitiva c’è la nuova Non Competitiva Ten che sfila sullo stesso percorso della Corsa dei Castelli ma per la quale non è richiesto tesseramento FIDAL e certificato medico agonistico. Infine la Family Run 8 km, una manifestazione dal forte carattere inclusivo con l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico. La Family Run è aperta a tutti, non è necessario possedere un certificato medico. L’invito è rivolto agli sportivi occasionali, a chi corre spesso ma non pratica agonismo, alle famiglie che vogliano condividere una giornata di sport e alle scolaresche che possono trasformarla in una sfida tra amici. Il percorso coincide con quello della manifestazione agonistica fino a Piazza Unità, dove, dopo 8 km di divertimento, sport e panorama di sicura bellezza, è posto l’arrivo.

Da sempre l’obiettivo di ASD Promorun è quello di valorizzare il territorio e le sue eccellenze promuovendo la conoscenza dei tratti iconici della città. Il consolidamento di questo legame con la città, da oggi, porta la Corsa dei Castelli a creare un nuovo percorso che virtualmente congiunge il Castello di Miramare e quello di San Giusto con l’Ospedale Burlo Garofolo, destinatario del progetto solidale “L’angolo di Costanza – Una coccola per le mamme”.

L’ospedale Burlo Garofolo è un fiore all’occhiello per il capoluogo giuliano e sinonimo di eccellenza in Italia. Nato il 19 novembre 1856 grazie alla volontà della Baronessa Maria Alessandrina de Langenau-Mertens, è cresciuto grazie alle ingenti donazioni della Baronessa Maria Anna Laura Garofolo nata Burlo. E’ stato tra i primi ospedali pediatrici in Italia ad avere “un mandato solidale” creato infatti per “assicurare gratuitamente ai fanciulli di poveri genitori adeguato asilo”, fino a trasformarsi in quella vera e propria realtà di eccellenza sanitaria e scientifica dei giorni nostri. Dal 1968 è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e si caratterizza oggi come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico/neonatale ed in quello della tutela della maternità e della salute della donna.

Costanza è una bambina nata prematura ad un’età gestazionale estremamente bassa ma che il suo carattere da vera guerriera le ha permesso di sopravvivere dopo un ricovero di tre mesi. Costanza sarà la testimonial dell’iniziativa hashtag #siamotuttinatiprematuri per il 2021 in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità del prossimo 17 Novembre 2021. La prima edizione nel 2020 ha visto indossare la maglia viola (colore della prematurità) “Sergio420gr” da parte di tantissimi cittadini e persone pubbliche del Triveneto.

Il progetto mette sotto i riflettori l’attenzione e la “cura” dell’accudimento genitoriale all’interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale per la sopravvivenza dei neonati prematuri. Accanto ad un forte impegno di carattere sanitario vi è un lato spesso poco conosciuto, quello del complesso e delicato compito delle madri che devono imparare a gestire le esigenze di bambini nati prematuri. “L’Angolo di Costanza – Una coccola per le mamme” vuole sostenere queste mamme nei primi approcci con i propri bambini, cercando di metterle quanto più possibile a loro agio nell’accudimento quotidiano dei loro “scriccioli” con l’uso di una vaschetta ergonomica in Corian dotata di motore pneumatico che ne regoli l’altezza. In questo progetto si sposano solidarietà, salute, relazione e divertimento. ASD Promorun aderisce al progetto e si unisce a “Io sto con il Burlo” attraverso la donazione di parte del ricavato delle iscrizioni alla Family Run. Gli atleti potranno donare al momento dell’iscrizione tramite il sito enternow, attraverso bonifico bancario sulle coordinate indicate sul sito oppure al ritiro del pettorale dove personale dell’Ospedale Burlo sarà presente per spiegare il progetto.

FVG CARD: Sport e turismo, questo è il binomio vincente, per questo ASD Promorun lavora sul territorio per il territorio, impegnandosi nel dare lustro non solo al capoluogo giuliano ma anche all’intera regione. ASD Promorun in sinergia con l’Ente PromoTurismo Friuli-Venezia Giulia ha sviluppato una speciale convenzione attraverso la FVGcard, card digitale nominativa che ha la durata di 48 ore o una settimana (dal primo utilizzo) e che consente di entrare, gratuitamente o a prezzi molto vantaggiosi, nelle strutture convenzionate. FVGcard consente di fruire di speciali scontistiche per permettere a tutti gli atleti di visitare le bellezze, approfondire la storia, visitare monumenti e musei e gustare i prodotti della tradizione eno-gastronomica regionale.

La FVGcard è valida in tutte le province e nei comuni di Aquileia, Carnia, Carso, Collio, Dolomiti Friulane, Gemonese, Grado, Lignano Sabbiadoro, Monfalcone, Natisone, Palmanova, Piancavallo, Valli, Torre, San Daniele del Friuli, Tarvisiano e dintorni. Diversi i trasporti su strada, rotaie, cabinovia e marittimi erogati gratuitamente, un incentivo a vivere la regione in maniera sostenibile, contribuendo ad una riduzione dell’impatto ambientale. L’Ente PromoTurismo Friuli-Venezia Giulia ha deciso di contribuire nel dare il benvenuto agli atleti riducendo il prezzo di acquisto della FVGcard 48h da 25,00 a 5,00 Euro e della FVGcard 1 week da 39,00 a 10,00 Euro. Clicca QUI per la lista delle convenzioni. Clicca QUI per acquistare la card.

T-SHIRT, PERCHE’ E’ VIOLA – In ricordo della partecipazione, tutti gli iscritti alla manifestazione riceveranno una T-shirt marcata Luanvi, già sponsor tecnico della Corri Trieste dello scorso 23 maggio. Si tratta di un capo tecnico di alta qualità, viola, colore che è legato alla prematurità. In seguito ad un grave errore che ha portato alla morte di un neonato a causa della somministrazione di latte endovena invece che attraverso la sonda enterale, la European Committe for Standardization ha proposto che i presidi per la somministrazione di alimenti e farmaci per via enterale (quali siringhe, sondini, prolunghe e raccordi) debbano essere di colore diverso ed avere raccordi incompatibili con gli analoghi strumenti usati per via endovenosa, da cui la scelta di utilizzare presidi di colore viola. Sono già molti i Paesi ad aver recepito questa direttiva che assegna alla prematurità il colore viola. Nascendo dalla mescolanza di rosso, il colore dell’amore, e blu, quello della saggezza, si presta a raccontare la transizione, fase cruciale per lo sviluppo di un prematuro. La T-shirt, in versione maschile e femminile, riporta i loghi di Comune di Trieste, Ospedale Burlo Garofalo con il progetto “L’angolo di Costanza”, Ente Turismo Friuli Venezia Giulia, partner de “La Corsa dei Castelli”.

ISCRIZIONI: sono aperte sul sito. Promo società con minimo 20 partecipanti. Prossimo cambio quota il 01 Ottobre.

Info: silviagianardi@promorun.it; info@promorun.it; andreagiurgiovich@promorun.it