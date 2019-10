Nati per leggere. Appuntamenti #abassavoce dal 14 al 20 ottobre

LUNEDÌ 14, dalle 16.30 alle 17.30, Nati per Leggere ritorna dopo la pausa estiva alla BIBLIOTECA RIONALE SAFFI, inserita nel circuito della Biblioteca Diffusa comunale (via San Cilino 101, a San Giovanni), per condividere con bambini (0-6 anni) e famiglie letture bilingui italiano-sloveno, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura. In collaborazione con Oratorio Pio XII e CIF. MERCOLEDÌ 16, dalle 10 alle 11, Nati per Leggere ritorna dopo la pausa estiva alla Sezione Ragazzi / Oddelek za mlade bralce della BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI / Narodna in študijska knjižnica (via Filzi 14) con letture bilingui sloveno – italiano e consigli di lettura rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi. VENERDÌ 18, dalle 16.30 alle 17.30, alla BIBLIOTECA COMUNALE GUGLIA (via Roma 10, a Muggia), nuovo appuntamento con le storie più belle e i consigli di Nati per Leggere, per bambini (0-6 anni) e i loro familiari. Letture bilingui italiano-sloveno. DOMENICA 20 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30, al CIVICO MUSEO REVOLTELLA (via Diaz 27, 5° piano Aula didattica) Nati per Leggere ritorna al Triestebookfest, il festival triestino del libro e della letteratura, con un appuntamento speciale in vista dell'ormai prossimo centenario della nascita di Gianni Rodari, forse lo scrittore italiano per ragazzi più popolare al mondo. L'incontro è rivolto ai bambini dai 4 anni e ai loro familiari.

Gli appuntamenti sono a INGRESSO LIBERO E GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE e sono organizzati per gruppi omogenei d’età e, se possibile, anche individualmente.

Il programma completo del quarto trimestre 2019 di Incontriamoci #abassavoce:

http://natiperleggere.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2019/09/NpL_autunno_2019.pdf

Il progetto locale Nati per Leggere sostiene la candidatura di Trieste Città della Letteratura Unesco 2019 perché l'amore per la lettura inizia in famiglia fin da piccoli.

https://www.comune.trieste.it/-/trieste-citta-della-letteratura-unesco.

Info: Biblioteca Quarantotti Gambini tel. 040 675 4767

bibliocom@comune.trieste.it

https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini

https://www.facebook.com/NpLFVG

COMTS