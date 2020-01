Nati Per Leggere. Appuntamenti #ABASSAVOCE Dal 13 Al 18 Gennaio

Nella seconda settimana di gennaio il progetto locale Nati per Leggere propone un calendario fitto di incontri di promozione della lettura: LUNEDÌ 13, dalle 16.30 alle 17.30, alla BIBLIOTECA COMUNALE MATTIONI (via Petracco 10, a Borgo San Sergio) le volontarie di Nati per Leggere incontreranno famiglie con bambini da 0 a 6 anni per condividere le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita. MARTEDÌ 14, dalle 17.30 alle 18.30, allo SPAZIO DONNA E MAMMA (via Mazzini 46) incontro sui benefici della lettura nella prima infanzia dedicato a genitori in attesa e neogenitori con bebè (0-12 mesi). MERCOLEDÌ 15, dalle 10 alle 11, alla Sezione Ragazzi / Oddelek za mlade bralce della BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI / Narodna in študijska knjižnica (via Filzi 14), letture bilingui sloveno – italiano e consigli di lettura rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi. VENERDÌ 17, dalle 16.30 alle 17.30, alla BIBLIOTECA COMUNALE GUGLIA (via Roma 10, a Muggia), le volontarie condivideranno con bambini (0-6 anni) e famiglie le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura. Le letture si svolgono anche in sloveno. SABATO 18, dalle 11.00 alle 13.00, alla LIBRERIA LOVAT (viale XX Settembre 20, 3. piano, Centro Commerciale Oviesse), si terrà l'incontro mensile RISERVATO AGLI ADULTI (genitori, educatori, insegnanti e persone interessate) e curato della referente provinciale NpL Antonella Farina. Tema dell'appuntamento: “Gli Irrinunciabili 2019. 1.a parte: alla scoperta dei più bei libri per bambini da 0 a 6 anni, editi nel 2018-19 e selezionati dal Coordinamento regionale Nati per Leggere Friuli Venezia Giulia”. Incursioni di lettura delle volontarie NpL Trieste. Su richiesta si rilascia attestato di partecipazione.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE

Il programma completo del primo trimestre 2020 di Incontriamoci #abassavoce può essere scaricato all’indirizzo:

http://natiperleggere.comune.trieste.it/incontriamoci-abassavoce-gennaio-marzo-2020/

Incontriamoci #abassavoce è promosso dal progetto locale Nati per Leggere in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private, per offrire un’occasione alle famiglie di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli e ricevere consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita.

Info: Biblioteca Quarantotti Gambini tel. 040 675 4767

bibliocom@comune.trieste.it

https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini

https://www.facebook.com/NpLFVG

COMTS