Nati per leggere

Questi gli appuntamenti in programma per il mese di giugno rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni (salvo diversamente specificato) e si realizzano all’interno del Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18

Leggiamo in giardino / Beremo na vrtu: Domenica 6 alle 10.30 primo appuntamento al Giardino botanico / Botanični vrt Carsiana (Sgonico / Zgonik 55): una splendida occasione per visitare Carsiana e condividere in mezzo al verde i libri più belli con i bambini dai 3 anni e le loro famiglie.

L'iniziativa è in collaborazione con la Cooperativa Rogos, che gestisce il giardino, e la Biblioteca comunale di Sales /Občinska knjižica v Salež.

L'incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e pertanto è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo info@giardinobotanicocarsiana.it, indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. Si consiglia di prenotare per tempo e di avvisare in caso di impedimento per permettere l'accesso alle famiglie in lista d'attesa.

L'appuntamento con le letture bilingui italiano sloveno si ripeterà a Carsiana ogni prima domenica del mese fino a ottobre (annullato in caso di maltempo), mentre intorno alla data dell'evento la biblioteca proporrà nella sua sede un'esposizione di libri in italiano e in sloveno a tema natura adatti alla fascia 0-6.

Incontriamoci #abassavoce al Villaggio per Crescere: Riprendono martedì 8 gli appuntamenti settimanali al Villaggio per Crescere di San Giacomo (via Ponzanino 16/b), che proseguiranno ogni martedì dalle 16.30 alle 18.30.

Gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e pertanto sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al numero 3389328424, indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. Si consiglia di prenotare per tempo e di avvisare in caso di impedimento per permettere l'accesso alle famiglie in lista d'attesa.

Un Villaggio per Crescere è un progetto nazionale promosso dal Centro per la Salute del Bambino, finalizzato al sostegno dello sviluppo dei bambini e al rafforzamento della relazione con gli adulti. A Trieste è finanziato da Fondazione Generali The Human Safety Net.

La Strada dei Libri passa da... Miramare: Venerdì 11 l'iniziativa regionale “La Strada dei Libri passa da...” fa tappa a Miramare con libri e letture tra gli alberi del parco e la riva del mare, a cura dei volontari Nati per Leggere Trieste e del Centro per la Salute del Bambino per i più piccoli (3-6 anni) e da Damatrà Onlus per i più grandi (7-12).

La libreria LibRibelli cura un’esposizione di libri e, grazie alla collaborazione con WWF AMP Miramare e il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, è possibile visitare gratuitamente anche il Parco e il BioMa.

Per tutti il ritrovo è davanti al BioMa (ex Scuderie, viale Miramare 345) alle 16.30.

Le attività sono gratuite e con posti limitati a prenotazione obbligatoria entro il 4 giugno con mail a barbara.vatta@csbonlus.org specificando numero ed età dei bambini e numero degli accompagnatori e attendendo la conferma di partecipazione. L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo ma con modalità diverse.

L'iniziativa partecipa al Festival “Mare Dire Fare” ideato dall'Area Marina Protetta di Miramare insieme a Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Editoriale Scienza, Patto di Trieste per la Lettura e Museo della Bora per celebrare l'avvio del decennio degli Oceani, a cui hanno aderito tante realtà, associazioni ed enti culturali e scientifici cittadini.

Incontriamoci #abassavoce al Nuovo Guscio: Lunedì 14 dalle 17.30 alle 18.30 appuntamento mensile nello splendido giardino del Punto Lettura NpL Nuovo Guscio (via delle Monache 3, colle di San Giusto, annullato in caso di maltempo).

L'incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e pertanto è a numero chiuso. Per partecipare all'incontro, gratuito e aperto anche ai non frequentanti il Nido, è necessario inviare una richiesta d'iscrizione a ilguscio@consorziolarca.it indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto che sarà presente e attendere la conferma. Si consiglia di prenotare per tempo e di avvisare in caso di impedimento per permettere l'accesso alle famiglie in lista d'attesa.

Incontriamoci #abassavoce al Mini Mu: Riprendono venerdì 18 con l'incontro “Il mare nel Parco”, inserito nel Festival degli Oceani “Mare Dire Fare”, gli appuntamenti settimanali al Mini Mu Museo dei Bambini (Parco di San Giovanni, via Weiss 15). In occasione dell'evento si terranno letture e un mini laboratorio creativo a tema, e la libreria LibRibelli curerà un’esposizione di libri.

Sia l'appuntamento del 18 sia quello del 25 si tengono dalle 16.30 alle 18.30 sulla Piazza Leggera antistante il Museo (in caso di maltempo in sala).

Gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e pertanto sono numero chiuso con prenotazione obbligatoria al numero 3493256747 con messaggio (preferibilmente Whatsapp), indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. Si consiglia di prenotare per tempo e di avvisare in caso di impedimento per permettere l'accesso alle famiglie in lista d'attesa.

Informazioni sulle iniziative di Nati per Leggere Trieste: mob. 349 3256747 (con messaggio preferibilmente Whatsapp); http://natiperleggere.comune.trieste.it/;https://www.facebook.com/NpLFVG/; https://www.facebook.com/groups/480777832616752

