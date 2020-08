Lunedi’ 31 agosto, alle ore 11.00, in Porto Vecchio, consegna alla citta’ e inaugurazione del nuovo centro congressi, della nuova viabilita’ e delle relative infrastrutture

In quest’occasione inaugurale si terrà anche il contestuale ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale di Trieste alle realtà che hanno lavorato per la realizzazione della moderna e funzionale struttura, il cui valore supera i 13 milioni di euro e che, come noto, si sviluppa su una superficie complessiva di 9.000 mq e, in periodi non soggetti alle norme anti-Coronavirus, nell’auditorium principale di quasi 2000 posti.

Alla conferenza stampa con taglio del nastro interverranno il sindaco di Trieste con gli assessori comunali ai Lavori pubblici e alle Attività economiche, il governatore del Friuli Venezia Giulia e l’arcivescovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi che benedirà il nuovo Centro congressi.

L’appuntamento in programma si terrà nel rispetto delle previste e note norme in materia anti-Covid.

COMTS-GC