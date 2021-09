Lunedì 13 settembre 2021 nuovo appuntamento con il ciclo i musei e il mare per il cartellone della rassegna “una luce sempre accesa”

Per il cartellone della rassegna “Una luce sempre accesa” alla Sala Lelio Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio, prosegue, a cura della Direzione del Servizio Musei e Biblioteche, il ciclo di conversazioni che mettono in relazione alcuni aspetti delle collezioni museali con il mare. Non solo marineria, ma scienza e natura, Oriente e Occidente, archeologia, fotografia e cartografia, pittura e musica in un itinerario attraverso le civiche raccolte che spazia dal mondo antico ai giorni nostri. A tracciare la rotta di questo viaggio, conservatori, responsabili e operatori dei singoli istituti. L'itinerario si articola in tredici le tappe, tutte a ingresso libero, con inizio alle ore 17.30. Nel rispetto della normativa anti-covid in vigore, si accede con green pass.

Lunedì 13 settembre, per il settimo appuntamento del ciclo, Alessandra Sirugo (Curatrice del Museo Petrarchesco Piccolomineo) interviene sul tema “Il Mare Adriatico nella cartografia del Cinquecento e del Seicento nella Biblioteca Civica Attilio Hortis”. La conversazione parte dall'assunto che le geocarte riflettono il modo di pensare e interpretare la realtà materiale entro cui si svolge la nostra vita; sono un'immagine interpretativa, non oggettiva, influenzata dal grado di evoluzione scientifica e dalle tecniche di riproduzione, ma anche dal periodo storico di cui fotografano un'istantanea. La panoramica sulle geocarte e sui principali atlanti con raffigurazioni del Mare Adriatico, patrimonio della “Hortis”, permette di individuare le mappe eseguite mediante incisione su metallo dei principali cartografi ed editori europei. Protagoniste della conversazione saranno pertanto le geocarte di Gerardo Mercatore, Giovanni Francesco Camozzi, Abramo Ortelio, Paolo Forlani, Joan Blaeu e Vincenzo Maria Coronelli.

Nella foto: Particolare della scala nella carta dell'Istria olim Japidia tratta da Joan Blaeu, Atlas Major o Geographia Blaviana, Amsterdam, 1669 (Biblioteca Hortis).

COMTS