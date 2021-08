Lavori manutenzione segnaletica stradale orizzontale da lunedi’ 30 agosto a venerdi’ 3 settembre

Il Comune di Trieste informa che, nell’ambito del programma di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, in orario notturno, saranno eseguiti interventi di completamento in Strada del Friuli, a Roiano, a Gretta, in via Bonomea e nel Borgo Teresiano.

Il programma degli interventi potrà essere modificato in considerazione delle condizioni meteorologiche e del traffico.

COMTS-GC