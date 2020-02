Domani, giovedì 13 febbraio, alle 17.30, in occasione di “La Scienza Racconta: gli appuntamenti con il Darwin Day”: al Civico Museo di Storia Naturale si inaugura, con ingresso gratuito, la nuova sala PREDATORI & PREDE.

Per l’occasione si terrà una speciale visita guidata all’esposizione che comprende i grandi animali del museo, in un viaggio tra erbivori e carnivori di ogni parte del mondo: tigri, leoni, antilopi, orsi polari, lupi, coccodrilli, buoi muschiati, orsi, giaguari, renne e animali insoliti e rarissimi come l’Okapi e lo Stambecco del Siemen.

Comts/RF