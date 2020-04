Il 75° Anniversario della Liberazione commemorato alla Risiera di San Sabba

Ha avuto luogo stamane, sabato 25 aprile, alla Risiera di San Sabba, quest'anno nei limiti imposti dall'attuale emergenza da Covid-19, la tradizionale commemorazione del 75° anniversario della Liberazione e dei Caduti della Resistenza.

Presenti per tale motivo, e in forza delle disposizioni del Governo e di quanto deciso nell'ultima riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, le sole Autorità istituzionali, la breve commemorazione ha visto la deposizione di una corona comune in omaggio ai Caduti da parte del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza assieme ai cinque Sindaci dei Comuni minori della provincia (Laura Marzi di Muggia, Daniela Pallotta di Duino Aurisina, Monica Hrovatin di Sgonico, Tanja Kosmina di Monrupino, Sandi Klun di San Dorligo della Valle-Dolina), al Prefetto di Trieste Valerio Valenti, al Governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, presenti i rappresentanti del Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza e una rappresentante della Comunità Slovena.

E’ seguita la lettura da parte del Sindaco Dipiazza di un breve messaggio, condiviso da tutti i Sindaci, improntato sui valori della Resistenza e della Festa della Liberazione ma anche ricordando la grave difficoltà di questo momento quando “ci troviamo a combattere contro un nemico invisibile” (l'epidemia in atto). Lo stesso messaggio è stato quindi letto in lingua slovena dal Sindaco di San Dorligo della Valle-Dolina Sandi Klun. (vedi testi allegati)

Al termine il Sindaco Dipiazza, ringraziando i presenti, ha auspicato “che il prossimo anno saremo qui in migliaia!”, con evidente riferimento alla speranza di un quanto più rapido superamento dell'attuale emergenza.

COMTS - FS