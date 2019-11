Il 26 e 27 novembre da Eataly a Trieste la terza edizione del concorso internazionale di cucina dell’associazione cuochi “Trofeo citta’ di Trieste”

Martedì 26 e mercoledì 27 novembre torna nella nostra città il Concorso internazionale di Cucina dell’Associazione Cuochi Trieste, “Trofeo Città di Trieste” , sul tema della “Cucina Mediterranea”, che offre la possibilità ad allievi e professionisti di mettersi alla prova, riservando anche con uno spazio dedicato alla pizza. Arrivata alla terza edizione, la manifestazione, che quest’anno sarà ospitata da Eataly, vedrà una due giorni dove cuochi locali, dell’Italia e dell’estero, potranno mostrare al pubblico le loro abilità, giudicati da un team di esperti internazionali.

Il programma dettagliato dell’iniziativa è stato presentato oggi (giovedì 14 novembre) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del municipio, alla quale sono intervenuti l’assessore comunale alle Attività economiche Serena Tonel, il presidente dell’Associazione Cuochi Trieste Luca Gioiello con il vicepresidente Andrea Basilico e Giuseppe Monti Bragadin coordinatore delle attività formative di Civiform.

“Questa manifestazione, patrocinata dal Comune di Trieste -ha detto l’assessore alle Attività economiche Serena Tonel – offre la possibilità di mettere in luce le capacità e la sapienza di cuochi di Trieste e non solo. Inoltre è un valido banco di prova e un momento importante per la formazione professionale dei giovani cuochi”. L’intero programma della due giorni, che punta a favorire l’internazionalizzazione di Trieste anche nell’ambito di questo specifico settore, è stato quindi illustrato da Luca Gioiello e Andrea Basilico.

Il 26 novembre sarà dedicato ai professionisti e il tema del concorso è “Cucina mediterranea in chiave moderna o in chiave tradizionale”. Al vincitore assoluto andrà il “Trofeo Città di Trieste” e al primo classificato tra i cuochi operanti nella provincia di Trieste verrà assegnato il titolo di “Cuoco dell’anno”, per una tradizione che si ripete da circa 11 anni.

Il 27 novembre invece sarà dedicato agli allievi. Il concorso, arrivato alla settima edizione, si chiama “Mady Fast” e vede la collaborazione degli istituti alberghieri del territorio. In particolare, vista la collaudata collaborazione tra il Civiform e l’Unione Cuochi Regionale FVG, parteciperanno anche gli allievi del Civiform di Opicina, con il quale, grazie all’unione d’intenti con la direttrice Chiara Franceschini, sono stati avviati numerosi progetti mirati alla formazione e all’inserimento professionale dei giovani che vogliono diventare cuochi anche sul territorio di Trieste. Sono state inoltre invitate a partecipare anche le scuole della vicina Slovenia.

Novità di quest’anno è la prima edizione del “Trieste Best Pizza”, un concorso di cucina dedicato ai pizzaioli professionisti provenienti dall’Italia e/o dall’estero e si svolgerà in entrambe le giornate di martedì 26 e mercoledì 27 novembre, dalle 9.00 alle 12.00. Saranno presenti a Trieste alcuni importanti giudici internazionali esponenti delle maggiori federazioni di cucina dei loro paesi e della World Chef, tutti capitanati da Luca Gioiello, Presidente dell’Associazione Cuochi Trieste. Da ricordare tra gli altri Domenico Maggi, resposabile della World Chef per il Sud Europa, Iztok Legat dalla Slovenia, Stevo Karapandza, Željko Neven Bremec e Dragica lukin dalla Croazia, Lyudmila Radchenko e Falina Lokai dall’Ucraina, Vuko Mitrovic dal Montenegro, Don David Dalla Russia, Vesna Todorovska Alachkovska dalla Macedonia.

Oltre ai soci dell’Associazione, concorrenti arriveranno a Trieste dall’intero Friuli Venezia Giulia e da altre province italiane, ma anche da Ucraina, Slovenia,

Croazia, Albania, Macedonia, Turchia, Montenegro, Bosnia Erzegovina. Nella squadra della giuria anche i rappresentanti dell’Associazione Triestina: il già citato Luca Gioiello e il vicepresidente Andrea Basilico, entrambi giudici World Chef, il consigliere ClaudioRosso e il segretario Andrea Starz.

Tra i giudici che decideranno la pizza migliore ci saranno Carmine Coviello,di Molino Scoppettuolo e Pasquale Sorrentino, consigliere dell’Associazione Cuochi Trieste.

Le iscrizioni sono ancora aperte e possono partecipare tutti i professionisti cuochi operanti sul territorio, per informazioni sul regolamento e le modalità scrivere a atctrieste@gmail.com. La manifestazione, oltre e essere realizzato grazie a Eataly Trieste, gode del patrocinio della Federazione italiana cuochi e del Comune di Trieste. Quest'anno l’appuntamento si svolgerà in memoria di Rosa Di Prisco, socia storica e attiva dell'Associazione Cuochi Trieste, mancata di recente.

