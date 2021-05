Guardate sempre il mare: così il Deledda-Fabiani vince “Palcoscienza” 

Secondo classificato l’istituto Volta, terzo il Galilei. Il concorso di scienza e teatro per le scuole, che aveva come tema “Trieste e la scienza”, si è svolto nell’ambito di un accordo tra il Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della SISSA e il Comune di Trieste



Con la loro opera originale “Guardate sempre il mare” dedicata al fenomeno dell’invasione delle “noci di mare”, i ragazzi e le ragazze del Deledda-Fabiani vincono “Palcoscienza”, il concorso di scienza e teatro ideato da Giulia Toniutti. Toniutti è stata la vincitrice di una borsa di studio per l’ideazione di progetti innovativi nell’ambito dell’educazione scientifica nelle scuole istituita dal Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della SISSA di Trieste con il Comune di Trieste, Assessorato Scuola, educazione, università e ricerca, decentramento. Secondo classificato l’istituto Volta, con un progetto sulla percezione del tempo nel nostro cervello intitolato “Questione di tempo”, terzo il Galilei con “Viaggio di un professore tedesco sul palco” sulla figura del fisico Ludwig Boltzmann.

“Trieste e la scienza” era il tema su cui le scuole dovevano confrontarsi e competere producendo un testo teatrale originale da portare in scena, in un’iniziativa che ha unito creatività, formazione e divertimento.

La premiazione del concorso si è svolta nell’Auditorium del Museo Revoltella il giorno 27 maggio alle ore 11.00 alla presenza dell’assessore Angela Brandi, del Direttore della SISSA Stefano Ruffo, del Direttore del Laboratorio Interdisciplinare della SISSA Professor Andrea Gambassi e di tutti i protagonisti e le protagoniste dell’iniziativa. L’evento fa parte della manifestazione “Scienza e Virgola”, il science&media festival che si svolge a Trieste dal 26 al 30 maggio 2021 (www.scienzaevirgola.it)

Quattro scuole superiori coinvolte nel progetto

Sono state quattro le scuole superiori triestine coinvolte nel progetto pilota, iniziato a ottobre 2019: Volta, Deledda-Fabiani, Galilei e Dante-Carducci. Studentesse e studenti dei quattro istituti hanno seguito un percorso di formazione tenuto da Giulia Toniutti, biologa di formazione, comunicatrice della scienza e attrice, che grazie alla sua proposta, come studentessa del Master della SISSA, ha vinto la borsa di studio nel 2018. I partecipanti e le partecipanti hanno così preso dimestichezza con gli strumenti propri della narrazione e della messa in scena teatrale. Allo stesso tempo, hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura scientifica della città, incontrando ricercatori e ricercatrici impegnati negli ambiti più diversi, dalla biologia marina alle neuroscienze, alla fisica. Ciascuna scuola ha poi sviluppato un testo teatrale su uno specifico tema da portare in scena. La prevista rappresentazione delle opere da parte degli autori e autrici è stata purtroppo cancellata dalla pandemia. Le scuole partecipanti sono state quindi valutate dalla giuria nominata sulla base dei soli copioni. La giuria era composta da Nico Pitrelli, direttore del Master in Comunicazione della scienza Franco Prattico, Nicola Bressi, naturalista e curatore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, le attrici Diana Hobel e Enza De Rose, e Aura Bernardi, project manager dell’Immaginario Scientifico.

Il progetto di collaborazione tra la SISSA e il Comune è cominciato nel 2016 ed è già arrivato alla sua sesta edizione. Ogni anno gli studenti e le studentesse del Master concorrono all’assegnazione della borsa, presentando un progetto originale. Una giuria appositamente nominata seleziona poi l’idea migliore che viene poi sviluppata assieme agli istituti scolastici triestini.

I commenti dell’assessore Brandi e del direttore della SISSA Stefano Ruffo

L’assessore Angela Brandi commenta così l’iniziativa: “Il legame tra la scienza e arte è importante e pieno di suggestioni. Il teatro, in particolare, che è il protagonista di questo progetto, è un potente mezzo di comunicazione. “Palcoscienza” è stato un’iniziativa molto interessante, che ha messo insieme diversi soggetti, l’ideatrice del progetto, insegnanti, alunne e alunni in un’impresa di successo. La collaborazione con il Master della SISSA va avanti da anni e ci rende particolarmente felici, con iniziative come questa che si collocano dell’ambito del Protocollo D’intesa Trieste Città della Conoscenza istituito dal Comune assieme all’Università, Enti di ricerca ed alta formazione del nostro territorio”.

Aggiunge il direttore della SISSA, professor Stefano Ruffo: “Il progetto “Palcoscienza” e la collaborazione tra il Master della SISSA e il Comune di Trieste per la borsa di studio dedicata a progetti innovativi nell’ambito dell’educazione scientifica è un’iniziativa molto importante, che sosteniamo con convinzione da diversi anni. Il dialogo con la società, l’inclusione, il confronto e lo scambio culturale sono del resto elementi fondanti della SISSA. L’incontro con il mondo della scuola, tramite iniziative come questa, hanno per noi un valore imprescindibile. La collaborazione con il Comune, che ci permette di perseguire questi fondamentali obiettivi, è pertanto davvero preziosa”.