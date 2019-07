Giovedi’ 11 luglio alle ore 18.30 al Polo giovani Toti iniziativa di Esof2020 e Pag per Proesof2020

Per due settimane 5 artisti rumeni esplorano Trieste Città Europea della Scienza e ci sarà la possibilità di incontrarli.

La residenza "The Unseen" è un progetto dell'associazione rumena Scientifica nell'ambito di proESOF 2020 e offre agli artisti un contesto per indagare il rapporto tra arte contemporanea e ricerca scientifica avanzata. Obiettivo del progetto è creare un ponte tra questi due approcci alla conoscenza ed esplorare nuovi modi di riflessione che incrocino arte e scienza.

Dal 1 luglio 5 artisti rumeni stanno visitando alcuni degli istituti di ricerca presenti a Trieste e contestualmente incontrano ricercatori e artisti locali. L'elaborazione di queste informazioni e stimoli si svilupperà in un progetto artistico che verrà esposto in autunno a Cluj-Napoca in Romania. Dopo la loro recente partecipazione allo ScienceSpritz organizzato dal PAG del Comune di Trieste, gli artisti in residenza ritornano al Polo Giovani Toti giovedì 11 luglio alle ore 18.30 per presentare al pubblico la loro esperienza, le idee e i possibili esiti.

“The Unseen” è il secondo progetto di residenza arte&scienza organizzato a Trieste da Scientifica e finanziato dal Ministero della Cultura rumeno. Lo scorso anno la residenza “Our Nature” ha portato a Trieste 6 artisti e ha prodotto una mostra inaugurata a Bucharest nel novembre dello scorso anno. Ancora una volta Trieste è crocevia di idee e visioni per un futuro di scambi culturali internazionali.COMTS