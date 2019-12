Fino al 6 gennaio in centro a Trieste a due passi la mare il Mercatino di Natale 2019

Sulle note del gruppo musicale “Gugge fa fraia” è’ stato inaugurato ufficialmente questo pomeriggio (lunedì, 9 dicembre) in piazza della Borsa, il Mercatino di Natale 2019, tradizionale atteso appuntamento promosso dal Comune di Trieste e organizzato da Terziaria Trieste, Centro di Assistenza Tecnica alle imprese, braccio operativo della Confcommercio giuliana, in collaborazione con l’agenzia Flash. La manifestazione, che punta a fare di Trieste a Natale una “Salisburgo sul mare” abbina shopping, solidarietà e happening in una cornice esclusiva di palazzi ricchi di storia in un’atmosfera mitteleuropea.

Intervenendo all’apertura il presidente di Confcommercio Antonio Paoletti ha auspicato che “almeno uno ogni cinque acquisti on line possa essere fatto in città, così possiamo rimanere aperti tutti”. L’assessore comunale Serena Tonel ha ricordato che “ci sono tantissimi mercatini di natalizi ma il nostro è l’unico sul mare”, sottolienado anche che “Natale è anche essere vicino a chi è meno fortunato”, mentre l’assessore regionale Sergio Bini ha richiamato l’attenzione sull’importanza di mantenere vivi valori e tradizioni”.

Il Mercatino di Natale 2019 si snoderà nell’area del centro cittadino che va da piazza Sant’ Antonio a Piazza della Borsa e vedrà la presenza di un’ottantina di tradizionali casette in legno affidate ad altrettante attività produttive (6 di somministrazione,17 food e 56 no food) mentre le rimanenti 4 saranno occupate da realtà del territorio locale quali Unione Sportiva Triestina Calcio 2018, AcegasApsAmga, che promuoverà la nuova campagna, ideata assieme al Comune, “Non sprecare il Natale” per sensibilizzare gli utenti sull’importanza di contenere il più possibili gli sprechi, di vario carattere, nelle festività natalizie e da 19 associazioni di volontariato del territorio.

La rassegna si presenta dal respiro internazionale, con espositori provenienti da 12 Paesi (Croazia, Ecuador, Francia, India, Israele, Lituania, Perù, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia e Ungheria), ai quali si affiancheranno altri, in rappresentanza di numerose regioni italiane nonché di vari ambiti del Friuli Venezia Giulia, tutti accomunati nell’offrire il meglio quanto a sapori, gusti e tradizioni delle rispettive terre d’origine. Vasta la gamma di scelte, con migliaia di proposte, eterogenee, curiose, inaspettate, ma tutte accomunate da originalità e qualità e con la pretesa di essere prezioso spunto per i doni da deporre ai piedi di presepe e “Weihnachtsbaum” domestico, il tradizionale abete natalizio.

L’evento, oltre a shopping, degustazioni e acquisti di strenne natalizie, sarà anche un prezioso palcoscenico per gruppi e sodalizi impegnati in vari segmenti del volontariato (Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO), Associazione Goffredo De Banfield, Associazione Giovani Diabetici-Insù, ASFAT, Associazione Scout San Giorgio, Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), Auxilia-Club ZYP, Caritas Trieste, Comunità di S. Egidio, Croce Rossa Italiana (CRI), Fondazione Brigitte Bardot, Made in Bunny, Lybra, Oipa Italia, Programma Habitat Microaree, Ricomincio da Cane, Trieste Altruista, Trieste Solidale e Unitalsi) che fruendo gratuitamente, a rotazione, di due postazioni, potranno informare i visitatori del Mercatino sulle rispettive attività.

Importante anche la presenza di AcegasApsAmga che promuoverà la campagna, ideata assieme all’amministrazione comunale, “Non sprecare il Natale”, volta a sensibilizzare i consumatori sulla necessità di contenere al massimo gli sprechi, di vario carattere, durante le festività. A questo riguardo, ai visitatori, attraverso 5 simpatiche vignette, verranno suggerite altrettante buone pratiche da seguire delle quali, se attuate, beneficeranno sia l’ambiente che i portafogli. Nella casetta, inoltre, la multiutility ricorderà anche l’appuntamento con il Sabato Ecologico Christmas Edition dell’11 gennaio quando, presso il parcheggio del Ferdinandeo, dalle 09.00 alle 15.00, i cittadini potranno consegnare agli addetti presenti gli alberi natalizi, con o senza radici e pure quelli sintetici.

Le casette natalizie saranno aperte tutti i giorni con leggere variazioni di orario, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e la domenica dalla 10.00 alle 20.00, mentre il venerdì, il sabato e nei prefestivi dalle 10.00 alle 21.00.Anche quest’anno, inoltre, per ravvivare ulteriormente l’atmosfera, verranno proposte alcune iniziative collaterali, alcune delle quali in via di definizione, tra cui la Renna Rudolph, un Babbo Natale itinerante mentre, a cura dell’Associazione Triestina Amici del Presepio, in piazza Bella Borsa si potrà ammirare una suggestiva immagine della Natività.

La rassegna, come di consueto, conta pure sulla grande vetrina del web, con l’apertura di una pagina Facebook, dove saranno pubblicizzati anche i vari eventi che accompagneranno la città nel periodo pre e post natalizio e che sarà naturalmente aperta a proposte, idee e suggerimenti per un Mercatino sempre migliore e sempre più patrimonio della città.

COMTS-GC