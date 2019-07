Domani, sabato 27 luglio alle ore 17.00 presso il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste si tiene il finissage della mostra Elitre. Alterazioni di scala nelle urgenze dell’Antropocene con la presentazione del catalogo realizzato per l’occasione, con interventi di Laura Carlini Fanfogna, Andrea Colla, Nico Covre e Tiziana Pers.

La mostra Elitre espone opere di gioiello contemporaneo della designer Ylenia Deriu, con la curatela scientifica dell’entomologo Andrea Colla, e si svolge nell’ambito del progetto RAVE East Village Artist Residency.

All’interno degli spazi del museo sono esposte quindici opere di gioiello contemporaneo, sviluppate dall’artista Ylenia Deriu a partire dalla ricerca sul mondo degli insetti realizzata in collaborazione con Andrea Colla. Tra le migliaia di specie presenti nella collezione del museo sono state individuate le più significative in relazione ai cambiamenti ambientali in atto, sia in ambito locale che internazionale. Gli esemplari selezionati, tutti appartenenti all'ordine dei coleotteri, sono stati analizzati al microscopio passando in rassegna strutture, forme, colorazioni tra le più diverse e inaspettate. Queste incredibili composizioni sono diventate lo spunto per un progetto di design sperimentale e un’occasione per raccontare storie tanto silenziose quanto importanti. Ylenia Deriu, in particolare, si è focalizzata sulla rappresentazione delle elitre, stravolgendone la scala, e ha reinterpretato le microstrutture che caratterizzano ciascun insetto per renderle visibili ad occhio nudo, trasformandole in ornamenti per il corpo. Ha realizzato quindi una serie di quindici spille in cui le diverse strutture sono state imitate attraverso un’ampia sperimentazione di tecniche di lavorazione e di materiali esaltate nella sintesi data alla forma di ciascun oggetto.



Le spille realizzate sono distribuite lungo tutto il percorso espositivo del Museo, accostate all’insetto che le ha ispirate. La loro presentazione è accompagnata dalla storia che racconta il cambiamento ambientale in atto in relazione all’insetto specifico. Le storie degli insetti e le immagini dei lavori realizzati sono state raccolte nel catalogo bilingue dedicato, contenente testi di Laura Carlini Fanfogna, Direttrice Servizio Musei e Biblioteche di Trieste, Andrea Colla, Nico Covre, direttore creativo e curatore del catalogo e Tiziana Pers, artista e direttrice artistica del progetto RAVE East Village Artist Residency.

RAVE East Village Artist Residency è un progetto realizzato con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con All/Università degli Studi di Udine, L’Officina, Trieste Contemporanea, Vigne Museum, Gallinae in Fabula, Musiz Foundation. Main partner: Vulcano.



ELITRE Alterazioni di scala nelle urgenze dell'Antropocene

mostra di gioiello contemporaneo di Ylenia Deriu

a cura di Andrea Colla

testi di Andrea Colla, Nico Covre e Tiziana Pers

nell'ambito del progetto RAVE East Village Artist Residency



Finissage e presentazione del catalogo

Sabato 27 luglio 2019, ore 17.00

Museo Civico di Storia Naturale di Trieste

Via dei Tominz 4, 34139 Trieste



Intervengono

Laura Carlini Fanfogna – Direttore Servizio Musei e Biblioteche di Trieste

Ylenia Deriu – artista e designer

Andrea Colla – entomologo, Civico Museo di Storia Naturale di Trieste

Nico Covre – direttore creativo e curatore del catalogo

Tiziana Pers – artista e direttrice artistica RAVE East Village Artist Residency

Modera

Daniele Capra, curatore indipendente e giornalista





info: 348.7450871

info@raveresidency.com

www.raveresidency.com

