Domani, venerdi’ 3 settembre, alle ore 10.00, 54° San Giusto D’oro al Prof. Andrea Segre’ e targa speciale alla giornalista Giovanna Botteri

Domani, venerdì 3 settembre, alle ore 10.00, nella sala del Consiglio comunale di Trieste, nel rispetto delle previste disposizioni anti Covid, con accesso su invito e posti per il pubblico già esauriti, sarà conferito il 54° San Giusto d’Oro ad Andrea Segrè, docente e ricercatore triestino, fondatore Last Minute Market e Campagna Spreco Zero, che fatto della lotta agli sprechi alimentari e della difesa dell’ambiente un tema di rilievo internazionale.