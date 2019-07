Comune di Trieste. Sottoscritta importante convenzione con l’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi

Nell'ufficio dell'assessore alle Risorse Umane Michele Lobianco, presenti la dott.ssa Manuela Sartore per il Comune e la signora Francesca Lisiak per l'ENS – Onlus, è stata siglata oggi (lunedì 8 luglio) la convenzione, unica nel suo genere nella Regione Friuli Venezia Giulia, con l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi sezione provinciale di Trieste “E.N.S.-Onlus”.

L’innovativa convenzione consente, attraverso la preziosa collaborazione del personale dell'E.N.S. - Onlus, l'attuazione di interventi mirati all'abbattimento delle barriere della comunicazione in tutte le attività lavorative dell'Ente (corsi di formazione, svolgimento di concorsi, ecc.).

