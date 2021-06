Biennale internazionale donna 2021

Nell'ambito della mostra "Biennale Internazionale Donna. Trasformazioni silenziose", sabato 3 luglio, alle ore 18.30, nella sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, appuntamento con la presentazione del libro "Dizionario sentimentale" per aiutare a dialogare meglio con sè stessi, edito dalla Casa Editrice indipendente VITA ACTIVA. Sarà presente anche l’ autore Gian Maria Zapelli.

Le parole hanno un potere speciale, possono ferire e possono curare. In un’epoca come quella attuale dove la violenza troppo spesso causa danni molto profondi, è utile poter contare su un aiuto atto a curare le ferite del cuore, che ci guidi a decodificare le nostre emozioni, a definire i sentimenti usando un linguaggio adeguato per riconquistare una propria identità e autostima.

Un libro che diventa uno strumento da tenere a portata di mano e consultare per imparare a riflettere e rispondere al meglio a quelle situazioni esterne che toccano il più profondo interno. Una sorta di meditazione intima, un laboratorio di anatomia delle nostre emozioni, attrezzato per sviscerare cosa c’è dietro a un sorriso, ad una lacrima, ad una sensazione di angoscia, di paura, di esaltazione, ad un palpito d’amore.

Introducono l'incontro Cecilia Randich e Gabriella Taddeo. Letture di Sara Alzetta. Gian Maria Zapelli, psicologo del lavoro esperto di organizzazioni, di sviluppo del potenziale umano, stimato coach di top manager, autore di molti libri e, allo stesso tempo, uomo di grandi passioni per viaggi esplorativi presso i popoli più lontani, poeta, fotografo eccellente di ritratti umani che, una volta visti, non si dimenticano.

BID21ART è una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste, dall’Associazione Biennale Internazionale Donna e dalla Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido con il patrocinio del MIC e grazie alla generosità di WIQO, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Insiel, Generali Unità d’Italia, Rosso Srl, IsCopy, ENAIP, Camerata Strumentale Italiana, Gruppo Pragma, BBS Grafica, Art Agency Ltd. Ingresso ed evento: 5€ ADULTI, 3€ STUDENTI, BAMBINI GRATIS. La mostra resta aperta nei seguenti orari: mercoledì e giovedì 17-20: venerdì, domenica e festivi 10-13 e 17-21; sabato 10-13 e 15-21. Per prenotare: prenotazioni@bid.trieste.it; per altre info consultare il sul sito ufficiale:www.bid.trieste.it

