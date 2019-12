Avvio dell’accordo di programma sul Porto Vecchio, approvazione Statuto del Consorzio e cronoprogramma

“Oggi è una delle più belle giornate da Sindaco che dà l’avvio a una serie di iniziative con tappe ben precise coordinate da Comune, Regione e Autorità Portuale. Sono molto soddisfatto di questo sodalizio di tre enti che corrono verso lo stesso obiettivo e che preannuncia uno straordinario 2020, grazie alla grande collaborazione con i presidenti Fedriga e Zeno D’Agostino che ci ha portato a questo importantissimo risultato. Così il Sindaco Roberto Dipiazza, affiancato dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal presidente Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino alla “firma dell’avvio dell’accordo di programma sul Porto Vecchio con l’approvazione dello Statuto del Consorzio e il cronoprogramma”.

Grande soddisfazione per la firma di un documento che segna una data molto significativa per il futuro di tutta l’area del Porto Vecchio e per la città è stata espressa dal presidente Massimiliano Fedriga che ha sottolineato la valenza dell’operazione che grazie alla comunità d’intenti da parte di tutte le istituzioni fa raggiungere successi a beneficio di tutto il territorio e che lo sviluppo del Porto Vecchio è un’opportunità che è stata valutata con estrema attenzione e può essere il futuro per tutta la Regione e per tutto il Paese.

Zeno D’Agostino ha parlato dell’importanza dei progetti portati avanti da Trieste che acquistano ‘valenza internazionale’. Comune, Regione e Autorità Portuale avviano con questo atto una serie di iniziative che ad aprile porteranno alla stesura definitiva del Piano regolatore del Porto Vecchio fondamentale per raccogliere gli interessi da parte degli investitori e per affrontare vari punti di sviluppo di tutta l’area.

Comts/RF