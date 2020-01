Avvio dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Trieste – 27 gennaio 2020

Sappada e la regione Friuli Venezia Giulia ospiteranno, dal 3 al 7 febbraio 2020, un grande evento sportivo dal forte valore sociale ed inclusivo, i “XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics”, al quale è prevista la partecipazione di 600 atleti e 50 team che affronteranno le 4 discipline sportive dello sci alpino, nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve nelle quattro giornate di gare. L'evento aprirà ufficialmente il calendario annuale delle manifestazioni Special Olympics, che é il programma internazionale più diffuso al mondo di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva, fondato da Eunice Kennedy Shriver nel 1968.

Per volontà degli organizzatori - Special Olympics Italia e Team FVG in collaborazione con lo Sci Club Due di Monfalcone-Ronchi dei Legionari - la cerimonia inaugurale dei Giochi si terrà a Trieste con la “Torch Run” - il viaggio della fiaccola, simbolo olimpico per eccellenza - che partirà da piazza dell'Unità d'Italia il 27 gennaio, dove sarà anche posizionato un truck apribile per la presentazione della 31° edizione dei giochi nazionali invernali "Special Olympics Italia"; il tedoforo continuerà poi il suo percorso in vari Comuni della regione, ed arriverà infine a Sappada per la cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi, martedì 4 febbraio p.v..

Fra le autorità locali che interverranno, gli Assessori comunali allo Sport Giorgio Rossi, e alle Politiche Sociali Carlo Grilli, in rappresentanza del Comune di Trieste, che ha concesso volentieri il salotto buono della città per ospitare la manifestazione, condividendone appieno le finalità e gli obiettivi.

L'obiettivo dei Giochi è infatti quello di promuovere il valore educativo, relazionale e culturale dello sport, evidenziando i benefici che può apportare alla qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva, come strumento di potenziamento delle abilità individuali e di costruzione di percorsi di autonomia e integrazione sociale.

COMTS