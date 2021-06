Arte E Tango Argentino

Serata all’insegna di arte e danza BID21ART. Si inizia alle 18.00 con la presentazione “Dopo la Tempesta” dell’artista cilena, con origini triestine, Loreto Buttazzoni. Laureata a Firenze con Master alla Harvard University, è conosciuta per la sua tecnica che vede protagonista la vetrificazione dell’uncinetto. Un lavoro di sintesi tra passato e presente, tra elementi dimenticati ed elementi contemporanei per scongiurare il dolore.

A seguire, alle 18.30, la performance di Tango argentino “Di che colore siamo stati, siamo e

saremo?”. Lo spettacolo, ideato dalla poliedrica artista Elisabetta Maresio, rappresenta una riflessione gioiosa sui cambiamenti della nostra vita, delle nostre realtà, delle idee e del mondo in cui viviamo. Un gioco di pannelli e colori per ogni scenografia, dove a passi di danza, è interpretata l’evoluzione del pianeta Terra. Interpreti Tamara Selva Bisceglia ed Eliana Berzins, ballerine argentine, coreografe e maestre internazionali di tango. L’evento è presentato da Elisabetta Maresio, responsabile a Trieste della Wall of Dolls Onlus, fondata da Jo Squillo, installazione artistica e movimento volto a sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

A conclusione visita guidata della Biennale. Al tramonto possibilità di “Spritz time” in Bar terrazza con vista mare.

BID21ART è una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste, dall’Associazione Biennale Internazionale Donna e dalla Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido con il patrocinio del MIC e grazie alla generosità di WIQO, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Insiel, Generali Unità d’Italia, Rosso Srl, IsCopy, ENAIP, Camerata Strumentale Italiana, Gruppo Pragma, BBS Grafica, Art Agency Ltd.

Ingresso ed evento: 5€ ADULTI, 3€ STUDENTI, BAMBINI GRATIS. La mostra resta aperta nei seguenti orari: mercoledì e giovedì 17-20: venerdì, domenica e festivi 10-13 e 17-21; sabato 10-13 e 15-21. Dal 26 giugno al 18 luglio 2021 l’orario della Biennale Internazionale Donna sarà ampliato con aperture anche le mattine di mercoledì e giovedì in orario 10-13.

Per prenotare: prenotazioni@bid.trieste.it; per altre info consultare il sul sito ufficiale:

www.bid.trieste.it

