Appuntamenti BID2021. “Di libertà e d’amore” sonetti dal portoghese di Elizabeth Barrett Browning

È uscito a fine 2020, per le edizioni Vita Activa di Trieste, un nuovo lavoro di Laura Ricci. Poeta, narratrice e traduttrice, con la sua scrittura ha affrontato nel tempo vari generi letterari, e ora

regala a lettrici e lettori una nuova, attuale traduzione dei Sonnets from the Portuguese, il celebre canzoniere d’amore della poetessa vittoriana Elizabeth Barrett Browning.

Il volume – dal titolo Di libertà e d’amore. Elizabeth Barrett Browning. Sonetti dal Portoghese –presenta, con testo a fronte in lingua inglese, questa traduzione effettuata sul testo della prima edizione dei 44 sonetti (London, Chapman & Hall, 1850), preceduta da un saggio introduttivo che,senza ignorare la precisione letteraria e numerosi dettagli bibliografici, ripercorre agevolmente, anche per non addetti ai lavori, la vicenda letteraria e umana del sovversivo canzoniere di E.B.B., ispirato dal sorgere dell’altrettanto sovversivo amore che la legò al poeta Robert Browning.

Il libro sarà presentato, nell'ambito degli eventi di BID21ART in Portovecchio, venerdì 16 luglio alle ore 18.00, Sala Luttazzi, Magazzino 26. Alla presenza della curatrice e traduttrice Laura Ricci, dopo un intervento introduttivo di Gabriella Musetti, direttrice editoriale di Vita Activa, la serata continuerà con un reading in italiano e in inglese con la stessa Ricci, il poeta Sandro Pecchiari e l'attore e doppiatore Daniele Barcaroli. Sarà una lettura a più voci, volta a restituire il valore profondamente innovativo del dettato poetico di Elizabeth Barrett, che il fascino dell’appassionante vicenda sentimentale che la legò al poeta Robert Browning ha talvolta offuscato. L’amore a prima vista tra i due poeti nel 1845, lo scambio di visite e di lettere, la precaria salute di Elizabeth che migliora, il matrimonio segreto nel settembre del 1846 per eludere il divieto del padre di lei, la fuga in Italia, la nascita del figlio Pen che pubblicherà postumo lo splendido epistolario dei genitori, la partecipazione intellettuale di Elizabeth al Risorgimento italiano, la sua morte a Firenze tra le braccia di Robert il 29 giugno del 1861, tutti questi tumultuosi eventi hanno reso la vicenda biografica più popolare dei magnifici versi che ha ispirato.

L'incontro di BID21ART sarà dunque un'imperdibile occasione per recuperare e gustare la colta, appassionata e ironica modernità dei versi della poetessa inglese, sia nell'originale che nella traduzione da poeta a poeta di Laura Ricci, che opera una ricreazione di questo celebre canzoniere tenendo ben presente l’entusiastica vitalità dei versi di E.B.B e quanto, in essi, l’amore venga cantato a voce alta per esprimere sia il valore salvifico e il lieto fine della storia sentimentale, sia la libertà che la poetessa si prende, in piena epoca vittoriana, nel superare e rinnovare in modo estremamente personale e moderno la tradizione letteraria dei canzonieri d’amore.

BID21ART è una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste, dall’Associazione Biennale Internazionale Donna e dalla Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido con il patrocinio del MIC e grazie alla generosità di WIQO, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Insiel, Generali Unità d’Italia, Rosso Srl, IsCopy, ENAIP, Camerata Strumentale Italiana, Gruppo Pragma, BBS Grafica, Art Agency Ltd. Ingresso ed evento: 5€ ADULTI, 3€ STUDENTI, BAMBINI GRATIS. La mostra resta aperta nei seguenti orari: mercoledì e giovedì 17-20; venerdì, domenica e festivi 10-13 e 17-21; sabato 10-13 e 15-21. Per prenotare: prenotazioni@bid.trieste.it ; per altre info consultare il sul sito ufficiale: www.bid.trieste.it

