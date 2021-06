Il Comune di Trieste informa che per favorire il regolare svolgimento della terza edizione della corsa ciclistica per professionisti AIR Adriatico Ionica Race, sono stati previsti alcuni temporanei e limitati provvedimenti per regolare la viabilità.

In particolare dalle ore 6.00 di lunedì 14 alle ore 12.00 di martedì 15 giugno è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione su tutta l’area adibita a parcheggio situata dietro al Magazzino 26 in Porto Vecchio. Inoltre dalle 6.00 alle 12.00 di martedì 15 giugno sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione in via dell’Orologio sull’intera area riservata al carico/scarico merci posta sul lato del palazzo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

COMTS-GC