52esima Barcolana-Coppa d’Autunno: provvedimenti di viabilità

Per consentire lo svolgimento della 52esima edizione della Barcolana-Coopa d’Autunno, e delle manifestazioni collaterali coorganizzate dal Comune di Trieste(Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, Sviluppo Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi) con l’A.S.D. Società Velica di Barcola e Grignano – sono stati disposti i seguenti provvedimenti di viabilità: dalle ore 0,00 di venerdì 2 alle ore 24,00 di mercoledì 14 ottobre l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli, laddove non già esistente, all’interno del comprensorio del “Porto Vecchio”, sulla quota parte del piazzale adibito a parcheggio posto sul retro del Magazzino n. 26; dalle ore 0,00 di lunedì 5 alle ore 24,00 di giovedì 15 ottobre, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente sull’area di carico/scarico di via dell’Orologio, (davanti al palazzo della Regione); dalle ore 0,00 di sabato 3 alle ore 20.00 di lunedì 12 ottobre l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente in piazzale Agostino Straulino - Nicolò Rode, (area ex piscina “Bruno Bianchi”); dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di domenica 11 ottobre, l’istituzione di un senso unico di marcia in strada del Friuli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Perarolo e l’abitato di Prosecco, con direzione verso quest’ultimo, in via San Nazario, con direzione verso strada Vicentina, nonché nel tratto di strada congiungente strada Vicentina / via San Nazario con la S.R. TS n. 1 “del Carso” con direzione verso quest’ultima.

