130° anniversario Lega Nazionale. Presentato il programma delle iniziative realizzate in coorganizzazione con il Comune di Trieste

Il ricco e articolato programma realizzato per i “130 anni della Lega Nazionale 1891 – 2021” è stato presentato ufficialmente oggi (giovedì 8 luglio) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi sede della Lega Nazionale, in via Donota 2, alla quale sono intervenuti il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini, l’assessore all’Educazione Angela Brandi, delegata dal sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro e il presidente del Comitato 130 Diego Guerin.

Coorganizzato con il Comune di Trieste e con il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il programma delle celebrazioni vedrà dal 1 settembre al 31 ottobre, in piazza della Borsa, l’allestimento struttura espositiva e promozionale (seed-box) per incontri, distribuzione materiale, presentazione di volumi, esposizione pannelli espositivi. Dal 13 o 14 settembre si terrà un pellegrinaggio alla tomba di Dante Alighieri a Ravenna (700° anniversario della morte del Sommo Poeta) in ricordo di quello effettuato nel 1908 nel quale era stata donata l’ampolla d’argento ed accesa la lampada con l’olio dell’Istria. Il 30 ottobre, alle ore 11.00, al teatro “Giuseppe Verdi” si la cerimonia ufficiale del 130° di fondazione della Lega Nazionale alla presenza delle autorità e con la consegna delle benemerenze. Il 5 novembre 2021 , alle ore 18.30, si terra ancora al Verdi un concerto offerto alla cittadinanza. Dall’8 al 22 novembre, nella sala comunale d’Arte di piazza Unità d’Italia, sarà inaugurata la mostra storico-documentaristica, presso la Sala Comunale d’Arte di Piazza dell’Unità d’Italia, e annullo postale celebrativo. In programma, con sale ancora da definire, le presentazioni delle pubblicazioni del prof. Diego Redivo “Arte, cultura, cerimonie: Dante emblema della Lega Nazionale” e della dott.ssa Valentina Petaros “Le leggende di Dante in Istria”. Dall’8 al 21 dicembre sarà inagurata e visitabile la mostra storico-documentaristica nella Sala “Umberto Veruda” del Comune di Trieste. Le celebrazioni si concluderanno il 20 dicembre con la cerimonia in ricordo del sacrificio di Guglielmo Oberdan al Sacrario.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato tra l’altro come “la storia della Lega Nazionale è certamente la narrazione delle vicende ultracentenarie di questa Associazione ma, al contempo, è anche un qualcosa di più: la storia della città di Trieste e del suo entroterra giuliano. Dal 1891, quando è stata costituita (succederà alla Società “Pro Patria” disciolta dal regime austriaco), la Lega Nazionale ha rappresentato l’espressione autentica e, spesso, clamorosa della realtà triestina: in tutte le due diverse componenti, fuse ed amalgamate dalla comune volontà di riconoscersi nella cultura e nella civiltà italiana”. La Lega Nazionale è insignita della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, del Sigillo Trecentesco del Comune di Trieste, della Civica Benemerenza della Città di Trieste, conferita dal sindaco Roberto Dipiazza con la seguente motivazione : “In segno di gratitudine per l’impegno profuso fin dalla sua fondazione nel 1891, per la conservazione dell’anima italiana di Trieste all’epoca dell’impero asburgico, per il ricongiungimento di Trieste all’Italia nel secondo dopoguerra e per la rivendicazione del diritto di operare affinché Trieste acquisisca definitivamente il ruolo di capitale morale di tutti gli Italiani dell’Adriatico orientale”.

Il Comitato Organizzatore per il 130 anni della Lega Nazionale è composto dal Com.te Diego Guerin (presidente), dal prof. Stefano Pilotto, dal prof. Diego Redivo, dal dott. Andrea Sardos Albertini, dal signor Fulvio Sluga, dal cav. Giorgio Maranzana, dalla dott.ssa Nicole Matteoni .

Intervenendo alla conferenza stampa l’assessore all’Educazione Angela Brandi ha tra l’altro ribadito “il forte e storico legame di collaborazione e amicizia tra il Comune di Trieste e la Lega Nazionale, sottolineando anche il valore profondo profuso nel diffondere lo studio e la conoscenza della lingua e della cultura italiana, nonché l’opera meritoria svolta sul fronte delle attività educative, scolastiche e di assistenza, che sono oggi un patrimonio prezioso ed essenziale della nostra città”.

Da segnalare infine che, sempre nel corso dell’incontro, è stato presentato anche il manifesto celebrativo dei 130 anni Lega Nazionale, opera di Paola Ramella. L'opera si inserisce in un filone di immagini realizzate nel corso dei centotrent' anni di vita della Lega Nazionale che raffigurano e includono al loro interno simboli e frasi ricorrenti ai quali l’autrice Paola Ramella si è ispirata e dei quali si è fatta interprete. Primo fra tutti, per significato e cronologia, l'elemento grafico del braciere (con tripode romano) presente fin dalla prima incisione realizzata per la Lega Nazionale da Eugenio Scomparini, e riprodotto anche , fra gli altri , da Flumiani e Depero.

